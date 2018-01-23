В 9-этажном доме на Пионеров взорвались газовые баллоны

Поздно вечером 24 января в девятиэтажном жилом доме по адресу улица Пионеров, 3 в Екатеринбурге произошел взрыв. По предварительной информации, взорвались два пятилитровых бытовых газовых баллона, которые находились в одной из секций дома на 8-ом этаже.«По предварительной информации в результате взрыва повреждены перегородки трех квартир и входная группа одной из квартир, а также произошел обрыв троса лифта», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.В настоящее время пожар ликвидирован. Из дома спасены 37 человек, в том числе шестеро детей. Информации о пострадавших пока не поступало.«Вход в поврежденный подъезд ограничен. Жители в сопровождении спасателей заходят в свои квартиры за теплыми вещами и документами. На базе школы № 146 (ул.Уральская, 50а) развернут пункт временного размещения населения», - рассказали в пресс-службе.Сейчас на месте работают 38 человек: пожарные, полиция, следственные органы. Причина происшествия устанавливается.