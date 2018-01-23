Волейболистки «Уралочки» всухую обыграли чешскую команду «Кралово Поле»

00:19 | 25.01.2018

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола екатеринбургская женская команда «Уралочка» обыграла чешское «Кралово Поле». Встреча закончилась счетом 3:0.



Игра длилась всего 65 минут. Как отметили в пресс-службе уральской команды, так быстро в этом сезоне подопечные Николая Карполя еще никого не обыгрывали.



«Сегодня я доволен игрой и взаимодействиями игроков на площадке. В третьей партии выпустил 4 новых игроков, чтобы сыграться. В Чехии будем стараться показать всё, на что мы способны», - прокомментировал главный тренер «Уралочки» Николай Карполь.



Следующая для «Уралочки» игра пройдет 28 января, уже в рамках российской Суперлиги, против челябинского «Динамо-Метар», а в рамках Кубка ЕКВ – 7 февраля, соперник пока неизвестен.