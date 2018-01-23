ГИБДД: в Екатеринбурге плохо организована уборка улиц

22:11 | 24.01.2018

Госавтоинспекция заявила, что в Екатеринбурге существует проблема организации уборки улично-дорожной сети, так как проведение работ не согласовывается с ГИБДД.



«Заявки на выделение сотрудников ДПС для работы с эвакуаторами по перемещению припаркованного автотранспорта подаются Администрацией города Екатеринбурга только за 1–2 дня до предполагаемого времени проведения данных работ, что исключает возможность выделения сотрудников ГИБДД с учётом запланированных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе в очагах аварийности», — отметили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.



Даже на центральных улицах города, таких как Белинского, Розы Люксембург, Куйбышева, Щорса, Фурманова, Машинной, выявлены участки, где имеется снежный накат и рыхлый снег вдоль бордюрного камня.



Кроме того, в Госавтоинспекции считают, что администрация должным образом не проводит информирование граждан о планируемом проведении работ.



«Работа Администрации города Екатеринбурга с населением по информированию не организована и сводится только к размещению информации на официальном сайте Администрации и выставлению временных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» за 1 сутки до проведения работ», — уточнили в пресс-службе.