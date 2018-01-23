Коммунальная авария на Вторчермете: 22 дома остались без холодной воды

20:25 | 24.01.2018

На улице Симферопольской в Екатеринбурге произошла коммунальная авария на трубопроводе холодного водоснабжения.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 22 жилых домах на улицах Окраинной и Симферопольской ограничена подача холодной воды. Сейчас ведутся раскопочные работы. К домам организован подвоз воды, автоцистерна находится по адресу: ул. Симферопольская, 24.



Ликвидировать аварию планируют завтра к 15:00.





Фото: ngzt.ru