Начальники территориальных отделов внутренних дел Свердловской области прибыли в Екатеринбург на двухдневную коллегию

Начальники райотделов Свердловской области прибыли в Екатеринбург для участия в двухдневной коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2017 году, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.В первый день проводилась сдача зачетов по правовой, служебной, огневой и физической подготовке. Участники продемонстрировали умение задерживать вооруженных преступников, применять боевые приемы борьбы, а также метко стрелять и действовать при возникновении различных ЧС.«Офицеры производили разборку или сборку (на выбор) пистолета Макарова и выполняли упражнение № 4, смысл которого заключается в поражении мишени, расположенной на расстоянии 10 метров. Для выполнения данной дисциплины сдающему дается 4 боевых патрона и ограничение по времени в 10 секунд. Затем полицейские подтягивались, поднимали гирю весом 16 кг. Завтра коллегия продолжит свою работу разбором полетов о состоянии дел по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, там и станет известно, кто же из начальников райотделов самый меткий и профессионально подготовленный. Планируется, что в совещании примет участие губернатор области и другие почетные гости. Об итогах второго дня коллегии пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области проинформирует дополнительно», — рассказал полковник Горелых.