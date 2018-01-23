СРОЧНО! В Екатеринбурге ограблен банк в центре города

18:33 | 24.01.2018

Несколько минут назад в центре Екатеринбурга, на Малышева, 19, трое неизвестных ограбили банк, сообщили veved.ru собственные источники. По неофициальной информации, трое вооруженных мужчин в масках с оружием забрали из банка сумму в размере полумиллиона рублей. От рук грабителей пострадал филиал «СМП Банка».



Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, на место выехала усиленная следственно-оперативная группа, ведутся поиски злоумышленников.



Фото: http://www.rek-on.ru