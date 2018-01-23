Полиция Заречного уволила сотрудника, впавшего в кому

18:17 | 24.01.2018

16 октября прошлого года командир взвода отдельной роты ДПС ГИБДД Сергей Сташков потерял сознание во время дежурства. Позднее у него диагностировали обширный инсульт. В настоящее время Сташков находится в коме.



Родственники больного рассчитывали на поддержку со стороны МВД (ведь инсульт произошел в рабочее время), однако в конце декабря комиссия признала Сташкова негодным к несению службы, после чего Сергея комиссовали.



— При увольнении Сташкову было выплачено единовременное пособие в размере двух окладов денежного содержания. Была назначена также ежемесячная выплата в течение года после увольнения в размере оклада по специальному званию, — пояснили журналистам в отделе полиции Заречного.



Однако этих денег не хватит не только на лечение, но и на содержание пожилой матери Сташкова и его сына-подростка. Теоретически сотрудникам МВД, пострадавшим во время несения службы, полагается страховая выплата в размере 1,5 млн рублей. Но руководство Сергея официально заявило, что данный случай не страховой. «Общее заболевание... не связанное с исполнением им служебных обязанностей», — указано в официальном ответе врио руководителя полиции Заречного А.С. Дудина.



Между тем инсульт мог быть вызван травмой головы, которую Сергей получил за год до инсульта. В дежурную машину врезалась легковушка. Но, конечно, взаимосвязь между этими событиями родственникам еще придется доказывать.



Пока же мать Сергея обивает пороги кабинетов, прося хоть какой-то помощи. Хотя бы консультации, как оформить сыну инвалидность. Главный ее страх: что Сташкова отключат от систем жизнеобеспечения, когда нечем будет платить.



Фото: архив родственников Сташкова