Рубрика: Новости дня
18:01 | 24.01.2018
Криминального авторитета Андрея Овчинникова поместили в СИЗО
Андрей Овчинников, известный в определенных кругах как Овчина и Банзай, был задержан накануне оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР. После задержания он был доставлен в здание ОБОП на Ясной, 22а, в Екатеринбурге. Овчинникова относят к так называемым «синим».
Овчинников подозревается в похищении человека, которое произошло в октябре 2017 года. В ходе расследования уголовное дело может быть переквалифицировано со ст. 126 УК РФ («Похищение человека») на ст. 105 УК РФ («Убийство»), если выяснится, что похищенный убит.
В конце 1980-х — начале 1990-х Андрей Овчинников вместе со своей вооруженной бандой терроризировал городских бизнесменов, участвуя в разделении сфер влияния. После того, как он отсидел срок за бандитизм, убийство, вымогательство, разбой, грабеж и незаконный оборот оружия, Овчина в мае 2006 года попытался захватить Шарташский рынок, но был задержан сотрудниками ФСБ и УБОП. По непроверенной информации, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере»).
Сегодня ночью был задержан второй фигурант уголовного дела — известный в боксерских кругах уральской столицы спортсмен Алексей Дубовой.
Фото с личной страницы Валентины Гофенберг в «Фейсбуке»
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
02:25 | 25.01.2018
В 9-этажном доме на Пионеров взорвались газовые баллоны
00:19 | 25.01.2018
Волейболистки «Уралочки» всухую обыграли чешскую команду «Кралово Поле»
22:11 | 24.01.2018
ГИБДД: в Екатеринбурге плохо организована уборка улиц
20:25 | 24.01.2018
Коммунальная авария на Вторчермете: 22 дома остались без холодной воды
19:32 | 24.01.2018
Начальники территориальных отделов внутренних дел Свердловской области прибыли в Екатеринбург на двухдневную коллегию
18:48 | 24.01.2018
В Прикамье ведутся муниципальные преобразования
18:35 | 24.01.2018
Бюджет Курганской области похудел на 1 миллиард рублей
18:33 | 24.01.2018
СРОЧНО! В Екатеринбурге ограблен банк в центре города
18:17 | 24.01.2018
Полиция Заречного уволила сотрудника, впавшего в кому
18:16 | 24.01.2018
Еще 61 ФАП появится в Пермском крае
18:01 | 24.01.2018
Криминального авторитета Андрея Овчинникова поместили в СИЗО
17:51 | 24.01.2018
Житель Прикамья арестован по подозрению в убийстве племянника
17:45 | 24.01.2018
Силовики задержали напарника криминального авторитета Андрея Овчины. Он выпускник УрФУ и профессиональный боксер
17:45 | 24.01.2018
В субботу в Перми пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда
17:37 | 24.01.2018
В суд – без ножа. Судебные приставы напоминают прикамцам об ответственности за пронос запрещенных предметов
17:17 | 24.01.2018
Жителю Екатеринбурга дали «условку» за организацию занятия проституцией
17:03 | 24.01.2018
В выходные дни в Кургане перекроют несколько улиц
16:50 | 24.01.2018
Зарплатные долги в Свердловской области выросли в 7 раз за год
16:07 | 24.01.2018
Владимир Жириновский собирается в Екатеринбург
15:31 | 24.01.2018
Евгений Куйвашев назвал город Березовский одним из лидеров в области ЖКХ
14:20 | 24.01.2018
«Нужна золотая середина». Девелоперы прокомментировали инициативу об отмене первоначального взноса по ипотеке для молодых семей
13:59 | 24.01.2018
Екатеринбургские полицейские задержали мошенника, занимавшегося надувательством пенсионеров
13:49 | 24.01.2018
В прошлом году пассажиры пермского электротранспорта совершили более 240 тысяч бесплатных пересадок
13:36 | 24.01.2018
На перекрестке Ленина — Бажова столкнулись два автомобиля
13:20 | 24.01.2018
Депутат думы Среднеуральска может лишиться мандата после вмешательства Генпрокуратуры
12:48 | 24.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 января 2018 года
12:37 | 24.01.2018
Бойцы ОМОН провели рейд под Нижним Тагилом
12:31 | 24.01.2018
В Перми в усиленном режиме ведется уборка снега
12:25 | 24.01.2018
В екатеринбургской мэрии заявили, что проведение матчей чемпионата мира по футболу не отразится на пешеходах
12:21 | 24.01.2018
Минсельхоз Пермского края сообщает о ситуации на СПК «Северный»
12:06 | 24.01.2018
Некомпетентные действия администрации Горнозаводского района Прикамья повлекли за собой ЧС в п. Сараны
11:50 | 24.01.2018
В нижнетагильской школе ученица 6-го класса обожглась кипятком из батареи отопления
11:13 | 24.01.2018
Полиция просит зауральцев отказаться от дальних поездок
10:21 | 24.01.2018
В Екатеринбурге озвучат имена лауреатов Всероссийской литературной премии имени Бажова
10:14 | 24.01.2018
КМЭЗ поставил в 2017 году рекорд по производству медных катодов
10:08 | 24.01.2018
В Свердловской области в 2017 году надоили 710 тысяч тонн молока
09:54 | 24.01.2018
В Реже местный житель получил реальный срок за неосторожное обращение с огнём, приведшее к пожару, в котором погибли три человека
09:33 | 24.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 23 января 2018 года
09:22 | 24.01.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорел частный жилой дом
22:56 | 23.01.2018
Серия проигрышей ХК «Автомобилист» завершилась победой над командой «Барыс» в Астане
22:08 | 23.01.2018
Суд принял решение о прохождении Юлией Савиновских психолого-психиатрической экспертизы
21:25 | 23.01.2018
В Тавдинском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении ветерана труда
20:51 | 23.01.2018
Суд оправдал свердловскую чиновницу сразу по двум статьям УК РФ