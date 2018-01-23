Криминального авторитета Андрея Овчинникова поместили в СИЗО

18:01 | 24.01.2018

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга сегодня, 24 января, удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 12 дней с перспективой продления в отношении криминального авторитета Андрея Овчинникова. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.



Андрей Овчинников, известный в определенных кругах как Овчина и Банзай, был задержан накануне оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР. После задержания он был доставлен в здание ОБОП на Ясной, 22а, в Екатеринбурге. Овчинникова относят к так называемым «синим».



Овчинников подозревается в похищении человека, которое произошло в октябре 2017 года. В ходе расследования уголовное дело может быть переквалифицировано со ст. 126 УК РФ («Похищение человека») на ст. 105 УК РФ («Убийство»), если выяснится, что похищенный убит.



В конце 1980-х — начале 1990-х Андрей Овчинников вместе со своей вооруженной бандой терроризировал городских бизнесменов, участвуя в разделении сфер влияния. После того, как он отсидел срок за бандитизм, убийство, вымогательство, разбой, грабеж и незаконный оборот оружия, Овчина в мае 2006 года попытался захватить Шарташский рынок, но был задержан сотрудниками ФСБ и УБОП. По непроверенной информации, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере»).



Сегодня ночью был задержан второй фигурант уголовного дела — известный в боксерских кругах уральской столицы спортсмен Алексей Дубовой.



Фото с личной страницы Валентины Гофенберг в «Фейсбуке»