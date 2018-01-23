Силовики задержали напарника криминального авторитета Андрея Овчины. Он выпускник УрФУ и профессиональный боксер

Сегодня ночью, по сведениям сотрудников аэропорта Кольцово, оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области был задержан второй фигурант уголовного дела, возбужденного по похищению человека. Первым подозреваемым по делу проходит авторитет Андрей Овчинников, задержанный вчера утром.Как стало известно veved.ru, второго фигуранта зовут Алексей Дубовой, он был задержан около 4 часов утра в аэропорту Кольцово после прибытия рейса из Москвы. Алексею Дубовому 31 год, в 2008 году он окончил УрФУ им. Ельцина, является призером первенства Европы и чемпионом России по боксу, основателем школы бокса «Атлант» на Химмаше (улица Инженерная).