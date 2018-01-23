Жителю Екатеринбурга дали «условку» за организацию занятия проституцией

17:17 | 24.01.2018

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя уральской столицы. Он обвинялся в организации занятия проституцией, совершенной с применением насилия. С учетом полного признания вины и раскаяния в содеянном, а также смягчающего обстоятельства в виде наличия на иждивении малолетнего ребенка, осужденному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Обвинительное заключение по уголовному делу утверждал лично заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв. По ходатайству обвиняемого уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.



Как сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры в УрФО, в октябре 2014 года обвиняемый вступил в преступную группу, действовавшую с 2012 года на территории Свердловской и Челябинской областей и занимавшуюся организацией занятия проституцией. В составе этой группировки он осуществлял в Екатеринбурге незаконную деятельность, связанную с перевозкой на личном автомобиле женщин с «низкой социальной ответственностью», а также контролировал их и собирал полученную от «клиентов» выручку.



Чтобы принудить женщин к проституции, соучастники использовали различные средства и методы: от убеждения до шантажа, применения физического насилия и ограничения свободы. Преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами в начале 2015 года.



Уголовное дело в отношении семи других участников преступной группы, которое расследовалось в рамках отдельного производства, направлено в суд ранее и в настоящее время находится в стадии рассмотрения.