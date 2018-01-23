Зарплатные долги в Свердловской области выросли в 7 раз за год

16:50 | 24.01.2018

В течение 2017 года предприятия области накопили около 20,6 млн рублей долгов по зарплатам. Как уточняет Свердловскстат, за год эта цифра выросла в 7 раз.



Стоит уточнить, что ведомство учитывало только те цифры, о которых ему сообщали сами организации. В частности, речь шла об автошколе, котельной и сталелитейном заводе.



Фото: zakonimy.ru