Владимир Жириновский собирается в Екатеринбург

16:07 | 24.01.2018

7 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует посетить столицу Среднего Урала, сообщил журналистам его коллега по Госдуме, депутат Игорь Торощин.



Программа визита не определена, однако различные источники уточняют, что Жириновский хотел бы, в частности, посетить «Ельцин-центр» и пообщаться с командой КВН «Уральские пельмени».



Фото: evo-rus.com