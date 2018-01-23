Евгений Куйвашев назвал город Березовский одним из лидеров в области ЖКХ

Сегодня, 24 января, состоялась рабочая встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Березовского Евгения Писцова, в рамках которой мэр доложил о результатах своей работы.Евгений Писцов отметил, что благодаря поддержке областной власти в Березовском городском округе построено 12 детских садов, выполнена большая работа по расселению ветхого и аварийного жилья.«Мы переселили более 1,5 тысячи человек, около 50 ветхих и аварийных домов», — сказал глава муниципалитета.Сейчас, по словам Евгения Писцова, в числе приоритетных направлений обеспечение работы школ в одну смену и строительство новых общеобразовательных учреждений.«Я вижу положительную динамику в развитии жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета. У вас заключено первое в регионе концессионное соглашение, предполагающее передачу в управление концессионеру объектов теплового хозяйства. Сегодня Березовский — один из лидеров в области жилищного строительства», — отметил Евгений Куйвашев.Он добавил также, что Березовский городской округ стал одной из пилотных площадок, где здания новых школ будут строиться на условиях государственно-частного партнерства.Напомним, Евгений Куйвашев уже провел совещания по развитию Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Белоярского городского округа. Кроме этого, сегодня он провел совещание с главой Сысерти Дмитрием Нисковских, который отчитался об исполнении поручения по выводу из кризисного положения предприятия «Фарфор Сысерти». По словам главы муниципалитета, дело о банкротстве завода прекращено, предприятие готовится к реализации проекта по созданию нового производственного корпуса.