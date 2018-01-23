В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в обмане пенсионеров. На счету – минимум 10 жертв

15:18 | 24.01.2018

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в ходе спецоперации на улице Блюхера задержали ранее неоднократно судимого жителя Тюмени, предположительно причастного к серии мошеннических действий, которые были совершены в отношении пожилых граждан.



Следователи установили, что 30 декабря 2017 года подозреваемый по телефону связался с пенсионеркой 1933 года рождения, которой сообщил о том, что ее сын попал в ДТП. В аварии, якобы, погибли люди и для решения этой проблемы необходимы денежные средства. После этого злоумышленник приехал к престарелой женщине, и, ведя ее в заблуждение, похитил у нее деньги в сумме 321 тысяча рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Время до суда злоумышленник проведет под арестом. В последний раз он освободился из колонии в сентябре 2017 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



У полицейских есть основания полагать, что мужчина причастен к другим аналогичным преступлениям, совершенным в отношении пожилых жителей Екатеринбурга. В настоящее время его уже опознали десять пострадавших, у каждого из которых гражданин похитил деньги на сумму не менее 100 тысяч рублей. Всем, кто опознал в указанном гражданине своего обидчика, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7(904)98-85-860 (уголовный розыск), +7(343)356-42-03, 294-14-94 (дежурная часть отдела полиции №3)