Екатеринбургские полицейские задержали мошенника, занимавшегося надувательством пенсионеров

13:59 | 24.01.2018

Сотрудники уголовного розыска из отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу совместно с бойцами ОМОН Росгвардии провели спецоперацию на улице Блюхера в уральской столице. Полицейскими задержан житель Тюмени, предположительно причастный к серии мошеннических действий в отношении пожилых людей. Преступления совершены в Екатеринбурге в конце прошлого и начале этого года.



Стоит отметить, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В последний раз он отбывал наказание в Курганской области, откуда освободился в сентябре 2017 года.



Екатеринбургские следователи установили, что 30 декабря 2017 года подозреваемый связался по телефону с пенсионеркой 1933 года рождения, сообщил ей о том, что ее сын попал в ДТП. В аварии якобы погибли люди, и для решения этой проблемы необходимы денежные средства. После этого злоумышленник приехал к своей жертве и, введя ее в заблуждение, похитил у доверчивой пожилой женщины 321 тысячу рублей.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).



У сыщиков есть основания полагать, что мужчина причастен и к другим аналогичным преступлениям, совершенным в отношении пожилых екатеринбуржцев. На данный момент его уже опознали десять пострадавших, у каждого из которых он похитил деньги на сумму не менее 100 тысяч рублей. По всем данным фактам также возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».



Всех, кто опознал в указанном гражданине своего обидчика, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7 (904) 98-85-860 (уголовный розыск), +7 (343) 356-42-03, 294-14-94 (дежурная часть отдела полиции № 3).



Фото: пресс-группа УМВД России по г. Екатеринбургу