На перекрестке Ленина — Бажова столкнулись два автомобиля

13:36 | 24.01.2018

На перекрестке улиц Ленина и Бажова произошло столкновение автомобилей Ford и Hyundai. По предварительным данным, ДТП случилось по вине одного из водителей, нарушившего правила дорожного движения.



Столкновение случилось из-за поворота автомобилиста в сторону улицы Бажова из ряда, предусматривающего движение прямо. Примечательно, что второй водитель ехал строго по правилам.



Пока движение на этом участке не затруднено.