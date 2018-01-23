Депутат думы Среднеуральска может лишиться мандата после вмешательства Генпрокуратуры

13:20 | 24.01.2018

В Среднеуральске продолжает развиваться история вокруг прекращения полномочий депутата местной думы Владимира Черноусова. В августе 2017 года прокуратура Верхней Пышмы установила, что парламентарий в справке за 2016 год указал недостоверные сведения о своих доходах и доходах супруги, чем нарушил Федеральный закон «О противодействии коррупции». Нарушение грозило Черноусову досрочным прекращением полномочий.



С целью устранения нарушений в адрес председателя думы было внесено представление, которое по неизвестным причинам было отозвано 2 октября, после чего с просьбой разобраться в ситуации в Генеральную прокуратуру РФ обратился депутат Государственной думы Дмитрий Ионин.



Как следует из ответа народному избраннику за подписью первого заместителя Генпрокурора РФ Александра Буксмана, в результате дополнительного изучения материалов проверки и иной информации прокуратурой Свердловской области установлено, что указанное представление отозвано необоснованно. Надзорное ведомство информацию о нарушениях в конце декабря направило губернатору Евгению Куйвашеву.



«Весьма мутная история. Прокуратура обнаружила факты, связанные с тем, что господин Черноусов допустил нарушения при декларировании пакетов акций более 30 (!) крупных промышленных предприятий. Внесли представление о лишении его мандата в думу. А затем, через пару месяцев, надзорный орган кардинально поменял позицию. По слухам, этому предшествовала существенная активность ряда высокопоставленных лиц. Поэтому я искренне рад, что Генпрокуратура смогла разобраться в ситуации и вопрос будет рассмотрен в соответствии с законом», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Ионин.