Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 января 2018 года

12:48 | 24.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 23.01.2018 до 08:00 24.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 120 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 73 противоправных деяния. Из них: 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбой, 2 грабежа, 16 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, факт мошенничества, 8 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 3 — хранение и 5 — сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадало 2 человека, один погиб.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 380 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 33 сотрудника полиции и 30 сотрудников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области