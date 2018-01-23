Бойцы ОМОН провели рейд под Нижним Тагилом

12:37 | 24.01.2018

В минувший вторник, 23 января, из продуктового магазина в поселке Уралец под Нижним Тагилом сотрудниками полиции было изъято из незаконного оборота 240 литров нелегальной алкогольной продукции. Как сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, рейд проходил при силовой поддержке бойцов ОМОН.



Отметим, что на прошлой неделе были подведены итоги оперативно-служебной деятельности Управления Росгвардии по Свердловской области за 2017 год. Так, было задержано более 7 тысяч граждан, из которых более 200 лиц находились в розыске, аннулировано почти 2000 ранее выданных лицензий и разрешений.