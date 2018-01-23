Свердловские судебные приставы за три недели выдворили из России 72 гастарбайтера

За неполный январь 2018 года из Свердловской области за пределы России было принудительно выдворено 72 иностранца-нелегала, нарушивших правила въезда в РФ либо режима пребывания в нашей стране. В основном это граждане государств ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет. В настоящее время в спецучреждении для административно задержанных иностранных граждан и лиц без гражданства содержатся 75 иностранцев — нарушителей действующего законодательства.В 2017 году за пределы Российской Федерации судебными приставами Свердловской области было принудительно выдворено 1660 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России, что превышает количество выдворенных — 1470 — в 2016 году.