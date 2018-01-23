В Реже местный житель получил реальный срок за неосторожное обращение с огнём, приведшее к пожару, в котором погибли три человека

09:54 | 24.01.2018

Режевским городским судом на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынесен приговор Александру Лукину, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).



В ходе судебного разбирательства было установлено, что 23 октября 2017 года Лукин, находясь в квартире № 12, расположенной в доме коридорного типа по ул. 8 Марта в г. Реж, в состоянии алкогольного опьянения, проявив неосторожность, уснул, не потушив прикуренную им тлеющую сигарету. Тем самым Лукин допустил ее попадание на сгораемые материалы дивана и домашнего обихода, в результате чего произошло возгорание и задымление вышеуказанной и соседних квартир, а также мест общего пользования указанного дома. В результате пожара погибло 3 человека — соседи подсудимого: двое мужчин и одна женщина.



В суде вина подсудимого полностью нашла свое подтверждение, в результате чего городской суд Режа приговорил Александра Лукина к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении.



Приговор в законную силу не вступил.



Фото: dpchas.com