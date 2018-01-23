ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 23 января 2018 года

09:33 | 24.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 23 января произошло три ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 2 человека получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 06:20 в Кировграде, на улице Урицкого, водитель автомашины «Джели-Емгранд» не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина 1979 г. р. получила смертельную травму.



В 12:30 в Нижнем Тагиле, на проспекте Дзержинского, водитель автомашины «Лада-217030» не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, мужчина 1945 г. р., получил травмы в виде сотрясения головного мозга и ушибов. Госпитализирован в ЦГБ № 1 Н. Тагила.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 21

Выезд на полосу встречного движения — 36

Непредоставление преимущества пешеходам — 379

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 43

Детские удерживающие устройства — 53

Ремни безопасности — 589.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.