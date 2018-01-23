Рубрика: Новости дня
09:22 | 24.01.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорел частный жилой дом
Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 00:24. К месту ЧП выезжало 6 единиц техники и 21 человек личного состава. Локализовать огонь и ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось достаточно быстро, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались всю ночь и были завершены только в 05:08.
Жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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