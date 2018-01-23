Ночью в Екатеринбурге сгорел частный жилой дом

09:22 | 24.01.2018

Сегодня ночью на улице Татищева в Екатеринбурге сгорел частный жилой дом.



Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 00:24. К месту ЧП выезжало 6 единиц техники и 21 человек личного состава. Локализовать огонь и ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось достаточно быстро, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались всю ночь и были завершены только в 05:08.



Жертв и пострадавших нет.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области