Серия проигрышей ХК «Автомобилист» завершилась победой над командой «Барыс» в Астане

22:56 | 23.01.2018

Матч «Автомобилист» - «Барыс» в Астане завершился со счетом 2:3 в пользу команды из Екатеринбурга.



"Подопечные Владимира Крикунова прервали серию поражений из трёх игр", – уточняет сайт "Чемпионат.ру".



В «Автомобилисте» заброшенными шайбами отличились Пьер-Александр Паренто, Алексей Василевский и Анатолий Голышев.

У "Барыса" голы забили Кевин Даллмэн и Найджел Доус.



Фото: ХК «Автомобилист»