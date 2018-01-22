Суд принял решение о прохождении Юлией Савиновских психолого-психиатрической экспертизы

22:08 | 23.01.2018

Дело Юлии Савиновских, приемных детей которой отняли органы опеки после того, как она сделала операцию по удалению груди, продолжается. Сегодня состоялись два судебных заседания, на одном из которых рассматривали иск Савиновских к Министерству социальной политики региона (Юлия хочет оспорить приказ об освобождении её обязанностей опекуна), а на втором – встречный иск органов опеки к Савиновских.



Адвокат Юлии Алексей Бушмаков сообщил, что сегодня были опрошены свидетели и два дела объединили в одно. Также суд назначил проведение психолого-психиатрической экспертизы для Савиновских.



– Было назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, которая даст ответ, может вообще Савиновских воспитывать детей или нет, потому что опека настаивает на том, что у Юлии есть заболевание, которое мешает ей быть опекуном, а мы настаиваем на том, что такого заболевания нет. Это будет подтверждено экспертизой, - рассказал Алексей.



Адвокат также сообщил, что ранее Юлия Савиновских уже посещала психолога, но при этом официальная экспертиза пройдет впервые.



Фото: gosobzor.ru