Суд оправдал свердловскую чиновницу сразу по двум статьям УК РФ

20:51 | 23.01.2018

Синарский районный суд города Каменска-Уральского накануне, 22 января, вынес решение в отношении экс-главы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Каменского района Алены Кузнецовой. Бывшая чиновница оправдана по инкриминируемым ей статьям УК РФ — ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 («Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).



По данным следствия, Алена Кузнецова в период с сентября 2013 года по июнь 2015 года завладела правом собственности на земельный участок в селе Маминское с находящимся на нем бесхозным зданием овощехранилища общей стоимостью 1 895 000 рублей, чем причинила ущерб МО «Каменский городской округ».



В ходе расследования установлено, что Кузнецова действовала в интересах своего мужа, который совместно со своим дядей занимался фермерской деятельностью по выращиванию картофеля на полях вблизи с. Маминское. Заброшенное здание овощехранилища Кузнецов со своим родственником частично отремонтировали, после чего использовали для хранения картофеля в зимний период времени.



Кузнецова, используя свое должностное положение, предоставила в аренду будущему правообладателю земельный участок, на котором отсутствовали объекты капитального строительства, хотя фактически на земельном участке находилось овощехранилище. В дальнейшем она вступила в сговор с председателем комитета по архитектуре для получения разрешения на строительство здания овощехранилища и ввод в эксплуатацию, несмотря на то, что здание овощехранилища не является вновь построенным объектом. Он внес недостоверные сведения в разрешение на ввод в эксплуатацию здания овощехранилища, которое предоставил на утверждение главе администрации Белоусову. После утверждения указанного разрешения главой Кузнецова направила пакет документов в ФРС для регистрации права собственности на здание овощехранилища на имя дяди своего супруга.



Отметим, что после возбуждения уголовного дела на место Кузнецовой в феврале этого года председателем комитета по управлению муниципальным имуществом была назначена Марина Самохина.



По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, налицо несовершенство закона.



«Муниципалитет потерял земельный участок и объект недвижимости, который можно было оформить в собственность бюджета. Это не первый случай, в Заречном такое тоже было. У нас много бесхозных объектов, о них знают чиновники и оформляют их на своих друзей и родственников. Это один из вопросов, которые я буду обсуждать на встрече с депутатами Государственной думы», — заявил парламентарий.



Также, по словам Вячеслава Вегнера, он намерен обратиться в прокуратуру Свердловской области с тем, чтобы надзорное ведомство подало апелляционную жалобу на решение Синарского районного суда Каменска-Уральского.



Фото: baikal24.ru