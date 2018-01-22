В Екатеринбурге демонтировали табличку белому адмиралу Колчаку

19:41 | 23.01.2018

Доска адмиралу Александру Колчаку была размещена на доме по улице Февральской Революции, где располагается кафе-музей «Демидов».



Как сообщает «Накануне.RU», ранее свердловские активисты просили проверить законность размещения таблички человеку, который официально был признан военным преступником. Происходило это после скандалов в Санкт-Петербурге, где недавно была установлена доска Колчаку. В ответ на просьбу в надзорном ведомстве заявили, что доска не является мемориальной и нигде не зарегистрирована.



4 ноября прошлого года неизвестные нанесли по табличке удар тяжёлым предметом, от которого она раскололась и упала, позже её фрагменты были водружены обратно.



Корреспондент «Накануне.RU» сообщил, что в данный момент памятный знак вновь исчез со стены дома на Февральской Революции, 9. Причины этого пока неизвестны, получить комментарий в кафе «Демидов» не удалось.



Фото: nakanune.ru