Глава метрополитена Екатеринбурга Владимир Шафрай ушел в отставку

Директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай уволился по собственному желанию, заявили в пресс-службе администрации города.В 2016 году на него было заведено уголовное дело (речь шла о заключении договоров на уборку вагонов на 10 млн рублей, хотя у метрополитена хватало для этого и своих возможностей), однако Шафрай был оставлен на свободе.Между тем об увольнении Шафрая наше издание сообщало ещеФото: asmetro.ru