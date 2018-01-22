«Антон, Свердловская область с тобой». Евгений Куйвашев поддержал биатлониста Шипулина, отстраненного от Олимпиады

16:49 | 23.01.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал отказ Международного олимпийского комитета (МОК) включить биатлониста Антона Шипулина в список участников Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане 9–25 февраля.



«Я считаю, что это абсурд и издевательство над талантливым спортсменом, над спортом как таковым. Антон никогда не фигурировал в расследованиях по поводу допинга, ни в чем подобном не обвинялся, он не принимает запрещенные препараты и всегда выступал за чистый спорт. Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тренировкам и является кандидатом № 1 на олимпийское золото. Думаю, именно поэтому его и не хотят видеть на Играх. Но в таком виде, без самых сильных спортсменов, это не Игры, а игрища. Люди, которые стоят за такими решениями, пытаются уязвить российское руководство, но на самом деле разочаровывают всех россиян, миллионы болельщиков», — выразил свое мнение глава региона.



Он надеется, что МОК признает ошибку и все же включит Шипулина в список участников.



«Антон, Свердловская область, вся Россия с тобой», — поддержал биатлониста губернатор.