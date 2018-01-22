Мэрия Екатеринбурга озвучила планы по капремонтам

Рубрика: Новости дня
16:02 | 23.01.2018
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Так, работы начнутся в поликлинике № 3 Центральной городской больницы № 7 (улица Сыромолотова, 19), в двух женских консультациях — Центральной городской больницы № 2 (переулок Северный, 2) и Центральной городской больницы № 6 (улица 8 Марта, 86), которая переедет на улицу 8 Марта, 126.
Также планируются ремонты филиала школы № 134 на 300 мест на улице Комсомольской, 63 (в здании разместятся начальные классы), и в школе на улице Избирателей. Однако на это требуются дополнительные субсидии.
Во второй половине года будет запущен в эксплуатацию детский сад на улице Палисадной, 14, на 100 мест. Это здание было выкуплено у частного застройщика, и сегодня специалисты занимаются оборудованием и лицензированием объекта. Ожидается, что по аналогичной схеме будет запущен еще один детсад на 100 мест в районе Уктуса.
Будут продолжены работы по расширению ДОЛ «Космос» — в этом году предполагается восстановить еще 4 жилых корпуса, что позволит увеличить заезд на 100 детей в смену. Кроме того, значительные работы будут выполнены в лагере имени Титова, где к оздоровительной кампании 2019 года появится новая столовая, и в лагере имени Гайдара — в столовой, медблоке и двух жилых корпусах. В остальных лагерях будут выполнены необходимые общестроительные работы. Также будут завершены работы в гимнастическом зале спортивной школы «Локомотив» (улица Челюскинцев, 102). Следующая на очереди — ледовая арена этой же школы (переулок Красный, 13а).
Фото: img-fotki.yandex.ru
© «Вечерние Ведомости»
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