Главные редакторы популярных изданий приедут в Екатеринбург

14:34 | 23.01.2018

25 и 26 января главный редактор журнала «Тайны звезд» Роман Попов и главный редактор газеты «Оракул» Наталья Зайончковская приедут в Екатеринбург, чтобы пообщаться с теми, кто продает издания, и с теми, кто их читает.



Каждое утро главных редакторов будет начинаться со встреч с продавцами прессы. Именно продавцы в киосках связывают издателя непосредственно с читателями.



Во второй половине дня запланированы встречи с читателями в весьма необычном формате: главные редакторы сами будут продавать журналы в киосках — и все желающие смогут приобрести «Тайны звезд» и «Оракул» с автографами создателей изданий.



Если вы хотите встретиться с Натальей и узнать обо всех эзотерических тайнах, то 25 января с 16:00 до 18:00 приходите в киоски Роспечати по адресу: ул. Челюскинцев, 27 (рядом с ж/д вокзалом).



А если вам интересны горячие новости из жизни российских звезд, приходите знакомиться с Романом также 25 января с 16:00 до 18:00 в киоск Роспечати, но уже по адресу ул. 8 Марта (м. «Площадь 1905 года»).



Главные редакторы самых популярных в России изданий ответят на все вопросы, поделятся своими знаниями и секретами и, конечно, расскажут о самых невероятных тайнах. Не пропустите!



Журнал «Тайны звезд» в 2017 году отметил свой первый юбилей — 10 лет! Эксклюзивные интервью и фотографии всегда дополнены проверенными советами на каждый день. В этом залог успеха издания, еженедельно по всей России распространяется невероятный тираж — 500 тысяч экземпляров. А сам журнал уже восемь лет подряд получает самый значимый диплом на рынке прессы — «Лидер продаж» от Ассоциации распространителей печатной продукции.



Газета «Оракул» выходит уже более 23 лет и является признанным экспертом в эзотерике и научно-популярных вопросах. Здесь собраны лучшие материалы по астрологии и психологии, философии и магии. Газета сотрудничает с ведущими экспертами самых разнообразных эзотерических практик и с победителями различных эзотерических телепроектов. Фестивали, лекции, мастер-классы, тренинги — каждый год проводится большое количество мероприятий под брендом «Оракул».