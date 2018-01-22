В МУГИСО назвали фамилию нового директора санатория «Обуховский»

15:23 | 23.01.2018

Директором государственного унитарного предприятия «Санаторий «Обуховский» назначен бизнесмен, экс-кандидат в депутаты Камышловской думы Иван Клементьев. Он стал победителем конкурса, его итоги сегодня подвела межведомственная комиссия, сообщают в пресс-службе Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.



Кресло директора санатория стало вакантным после того, как 7 октября 2017 года скончался руководитель здравницы Альберт Макарян. Временно исполняющим обязанности был назначен заместитель директора по лечебной работе Василий Селезнев, в поддержку которого выступал и персонал «Обуховского», но борьбу выиграл Клементьев.



Нового директора санатория принято причислять к группе бывшего начальника Камышловского ОМВД Владимира Шкаева. Сын полковника ранее был бизнес-партнером Клементьева по юридической компании «Авантаж».



Отношения Владимира Шкаева и областных властей обострились после того, как он подал свою кандидатуру на должность главы Камышлова, несмотря на то, что правительство высказалось в поддержку и. о. мэра Алексея Половникова. Более того, Владимир Шкаев даже подавал иск в Камышловский районный суд к конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Камышловского городского округа, пытаясь оспорить решение, согласно которому его фамилия не вошла в число тех, которые были представлены депутатам на рассмотрение и голосование.



Суд отказал ему в удовлетворении требований, но самим обращением в суд он поставил под сомнение законность принятия и подписания решения, которое принимали в том числе представители правительства.