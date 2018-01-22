Наркоторговец из Ивделя получил 13 лет

15:20 | 23.01.2018

Ивдельский горсуд признал Валерия Мехоношина виновным по целому "букету" уголовных статей: п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).



Наркоторговец был приговорен к 13 годам строгого режима, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



В 2015-16 годах Мехоношин распространял в Ивделе синтетические наркотики. Поймали его после "контрольной закупки".



Фото: misanec.ru