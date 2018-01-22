Хозяин "радиоактивной свалки" в Верхних Сергах получил условный срок

14:31 | 23.01.2018

Нижнесергинский райсуд приговорил учредителя и гендиректора ООО ТПК «МеталлТек» Алексея Стругова к 3,5 годам условно (с аналогичным испытательным сроком) по статье "хранение радиоактивных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды". Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Суд установил, что на предприятии в 2013-15 годах организовали "обжиг и механическую чистку бывших в употреблении металлических труб, ранее использовавшихся в нефтегазодобывающей отрасли и загрязненных нефтепродуктами, содержащими природные радионуклиды".



"Образовавшиеся при этом радиоактивные отходы в виде шлака и золы Стругов открыто хранил навалом на поверхности земли на территории указанной площадки ООО ТПК «МеталлТек» в условиях, исключающих улавливание выделяющихся газообразных радионуклидов, что повлекло их проникновение в нижние слои грунта на глубину от 30 до 60 см. и радиоактивное загрязнение почвы на площади 458 кв.м", - уточняет ведомство.



Фото: ivbg.ru