На Урале оперативники ОБОП задержали «синего» авторитета Андрея Овчину, державшего в страхе Екатеринбург

14:12 | 23.01.2018

В Алапаевске оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР задержан криминальный авторитет Андрей Овчинников, известный в определенных крагах как Овчина и Банзай. После задержания он был доставлен в Екатеринбург, в здание ОБОП на Ясной, 22а. Овчинникова относят к так называемым «синим».



По неофициальным данным, Овчинников подозревается в похищении человека, которое произошло в октябре 2017 года. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. В ходе допроса или расследования уголовное дело может быть переквалифицировано со ст. 126 УК РФ («Похищение человека») на ст. 105 УК РФ («Убийство»), если выяснится, что похищенный убит.



В конце 1980-х — начале 1990-х Андрей Овчинников вместе со своей вооруженной бандой терроризировал городских бизнесменов, участвуя в разделении сфер влияния. После того, как он отсидел срок за бандитизм, убийство, вымогательство, разбой, грабеж и незаконный оборот оружия, Овчина в мае 2006 года попытался захватить Шарташский рынок, но был задержан сотрудниками ФСБ и УБОП. По непроверенной информации, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере»).



Фото с личной страницы Валентины Гофенберг в «Фейсбуке»