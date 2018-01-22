МУП «Водоканал» в Екатеринбурге оштрафован на 74 млн рублей

14:04 | 23.01.2018

Свердловское УФАС оштрафовало екатеринбургское МУП «Водоканал» на 74 232 674,17 рубля за включение заведомо невыгодных для коммунальных компаний условий в договоры холодного водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба ведомства. Подобные действия, по мнению УФАС, противоречат п. 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491).



В качестве примера антимонопольщики привели ТСЖ «Волгоградское-202».



Фото: inno-water.com