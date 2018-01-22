«Екарты» можно будет пополнять онлайн

13:47 | 23.01.2018

После ЧМ-2018 по футболу руководство компании «И-Сеть» планирует ввести услугу пополнения баланса «Екарт» через интернет, с банковской карты, пишет портал Е1.



«Технология будет такая же, как в московском метрополитене. На нашем сайте в личном кабинете человек будет производить пополнение «Екарты» путём списания денежных средств через банковскую систему. На следующий день «Екарту» нужно будет приложить к одному из установленных в метро терминалов — в Москве их называют визуализаторы», — цитирует издание Павла Ведерникова, гендиректора «И-Сети».



Фото: adalet.ru