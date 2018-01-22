Шансонье Александр Новиков назвал враньем заявление свердловского Следственного комитета

12:59 | 23.01.2018

Основатель проекта по строительству коттеджного поселка на Шарташе «Бухта Квинс» бизнесмен и шансонье Александр Новиков считает, что общественность намеренно вводят в заблуждение относительно того, что арест на землю под домами, наложенный следователем, не влияет на ввод объектов в эксплуатацию и регистрацию прав пайщиков. По его мнению, законодательство говорит об обратном.



Так, земельный участок, на котором осуществляется строительство, расположен в зоне Ж-4 среднеэтажной жилой застройки (2–5 этажей). Согласно кадастровой выписке, участок имеет иное разрешенное использование, то есть для его регистрации необходимо поменять категорию разрешенного использования, что невозможно сделать без снятия ареста. В Управлении Росреестра по Свердловской области от застройщика требуют предоставить документы, подтверждающие снятие ареста. В противном случае в ведомстве вынуждены отказать в государственной регистрации межевания, которая была приостановлена в июне 2017 года.



Еще в ноябре 2017 года в правительстве заявляли о необходимости снятия ареста на право распоряжения земельным участком под малоэтажной жилой застройкой «Бухта Квинс».



Кроме этого, снятие ареста с земли под стройкой сделает возможным межевание участка, что, в свою очередь, создаст условия для подключения здания к сетям теплоснабжения. О необходимости межевания земельного участка для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию говорилось и в письме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева прокурору Сергею Охлопкову.



«Никаких «необходимых документов» на ввод зданий в эксплуатацию у меня нет и быть не может, потому что этим занимается застройщик — ООО «ЭлитСтрой». Я никогда не был членом кооператива, не имею ни к кооперативу, ни к застройщику ни малейшего отношения. Я помог достроить дома, предоставив бесплатно землю — 4,5 га — и вложив в 2017 году своих личных денег 70 млн руб. Потому что пайщики собрали всего 134 млн, из которых 15 млн потратили на свои нужды. Осталось 120 млн. А дома стоят 190 млн. И если бы я не вложил своих 70 млн, — чего я делать абсолютно был не обязан, — то дома до сих пор стояли бы недостроенные», — заявил Александр Новиков.