В 130 тысяч рублей обошлась опасная крышка люка мэрии Екатеринбурга

12:27 | 23.01.2018

Мэрия Екатеринбурга выплатит компенсацию в размере 130 тысяч рублей водителю, повредившему свой автомобиль о незакреплённую крышку канализационного люка.



Инцидент произошёл летом 2017 года на перекрестке улиц Минометчиков и Коуровской. Управляя своей «Ладой-Ларгус», мужчина наехал на крышку люка канализационного колодца. Крышка, переместившись в пространстве, повредила автомобиль. Повреждёнными оказались передний бампер, защита двигателя, элементы подвески, а также заднее левое колесо. Ремонт обошёлся владельцу в 108 тысяч 300 рублей.



В акте, составленном инспектором ГИБДД при оформлении ДТП, сказано, что основание люка было вырвано из места крепления и разрушено, а крышка находилась на расстоянии от самого люка.



За возмещением ущерба, полученного в результате ДТП, пострадавший обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, оценив убытки в 140 тысяч рублей. Самое сложное для суда было выяснить, кому принадлежит злополучный колодец. Представители администрации, как города, так и Железнодорожного района Екатеринбурга, отрицали владение злополучным люком. МУП «Водоканал», ПАО «Екатеринбурггаз», МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», МБУ «ВОИС» в голос заявляли в суде, что данный колодец у них на балансе не числится.



Суд Железнодорожного района города не убедили доводы чиновников, и он возложил обязанность по обеспечению безопасного состояния канализационного люка в районе дома № 56 по ул. Минометчиков на администрацию Екатеринбурга, обязав мэрию выплатить потерпевшему 130 тыс. 406 рублей. Свердловский областной суд оставил решение Железнодорожного районного суда без изменений.



Фото: bryansktoday.ru