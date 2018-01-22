Рубрика: Новости дня
12:21 | 23.01.2018
Оперативники УСБ свердловской полиции проводят оперативные мероприятия в ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга
По некоторой информации, мероприятия проводятся в рамках контрольно-профилактической акции, направленной на выявление нарушений среди сотрудников подразделения. Между тем, по данным veved.ru, таких глобальных проверок никогда не проводилось, а визит УСБ связан со вчерашним задержанием начальника отделения следственной части Следственного управления УМВД России по Екатеринбургу Геннадия Львова.
Напомним, что Львов был задержан накануне сотрудниками ФСБ при передаче ему 1,5 миллиона рублей, которые он получил за возбуждение уголовного дела. По неофициальным данным, следователь принял решение о возбуждении уголовного дела по материалам, которые не находились в его производстве.
© «Вечерние Ведомости»
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