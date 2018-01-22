За нарушения при размещении информации в ГИС ЖКХ введена административная ответственность

Административную ответственность будут нести поставщики жилищных и коммунальных услуг за несвоевременное или неполное размещение информации об управлении многоквартирными домами в ГИС ЖКХ, сообщает Департамент госжилнадзора Свердловской области.При первом нарушении законодательства штрафные санкции для их должностных лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, при повторном увеличатся до 15–20 тысяч.Норма закона, предусматривающая привлечение к ответственности за неразмещение информации в единой государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), вступила в действие с 1 января 2018 года.Наказание за неразмещение информации в ГИС ЖКХ будут нести не только управляющие компании и ТСЖ, но и другие субъекты рынка ЖКХ, в том числе ресурсоснабжающие организации, органы государственной власти и местного самоуправления, региональные операторы по капитальному ремонту МКД и по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также в системе аккумулируется информация о деятельности председателей советов многоквартирных домов и администраторов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.Состав, сроки и периодичность размещения информации по управлению МКД установлены совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России. Контроль за исполнением указанных требований в Свердловской области возложен на региональный департамент госжилстройнадзора.ГИС ЖКХ — информационный ресурс в сети Интернет, в котором сосредоточена информация обо всем жилищно-коммунальном хозяйстве России. Основными принципами системы являются ее открытость, доступность, достоверность и удобство для потребителя. Все виды сервиса в ней бесплатны. База данных содержит исчерпывающие сведения об объектах жилфонда, коммунальной и инженерной инфраструктуры регионов, тарифах, субсидиях, льготах, программах капремонта и многое другое.Внедрение ГИС ЖКХ в Свердловской области осуществлялось поэтапно. Отдельные модули системы начали функционировать еще в 2016 году. Через них жители Среднего Урала могли направлять обращения в органы государственной власти, знакомиться с отраслевыми новостями и изучать положения федерального и регионального законодательства.На сегодняшний день система выведена на полную мощность. В ней уральцы уже могут видеть свои квартиры и начисления, получать актуальную информацию об оказываемых услугах и о выполняемых работах по каждому отдельно взятому дому.Ознакомиться с работой системы