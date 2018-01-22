В Карелии покончил с собой отец четверых детей, чья семья осталась без жилья из-за действий застройщика

10:02 | 23.01.2018

Накануне в Карелии покончил с собой 41-летний отец четверых детей, чья семья осталась без квартиры вследствие действий застройщика «САНА+». Мужчина не выдержал ситуации, когда его семья заключила сделку, формально характеризующуюся как кабальную, и осталась без денег и жилья — на днях их должны были выгнать на улицу. «Простите меня, всех люблю, но не могу больше» — записку с такими словами нашли его родные.



«Вправе ли мы осуждать его? Думаю, нет. Потому что в Карелии людей не просто вышвыривают из квартир, на них остаются многомиллионные долги. Ты лишился своих денег, квартиры, тебе негде жить и долг в два-три миллиона под чудовищный процент. Люди просто загнаны, не верят в сколь-либо законный исход», — пишет член Общественной палаты Свердловской области, блогер Сергей Колясников, который длительное время помогает клиентам застройщика.



Сегодня он повторно обратился к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой помочь в этом вопросе.



Между тем сегодня в 12:00 в Арбитражном суде Карелии состоится заседание по делу, по которому ответчиком проходит сам Сергей Колясников. Застройщик требует с него пять миллионов рублей за огласку ситуации, в которой рассказывается о сотнях клиентов застройщика, оказавшихся без квартир и без денег. По мнению представителей застройщика, в публикуемых общественником материалах лежат сведения, которые носят порочащий характер и не соответствуют действительности. Представлять интересы Сергея Колясникова будет известный адвокат Анастасия Удеревская.



За тем, чем завершится вся эта история, сейчас, пожалуй, следит вся Карелия. Жители не понимают, почему правоохранители и власти не принимают никаких мер, ведь Совет по правам человека при президенте РФ уже дал оценку их деятельности, посчитав, что они способствовали ведению подобного бизнеса.