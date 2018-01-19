В ДТП на Среднем Урале пострадали два пешехода

22 января в двух ДТП на территории Свердловской области травмы получили два пешехода, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.Утром, около 8 часов утра, на перекрестке улиц Ленина – Титова в Нижних Сергах под колеса Chevrolet Lacetti попала 66-летняя женщина. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и ушиб плеча.Также вечером напротив дома № 2 переулка Дружбы в поселке Бобровский Сысертского района автомобиль Kia Picanto сбил 17-летнего молодого человека, которого в итоге госпитализировали с переломом лодыжки.В пресс-службе областной Госавтоинспекции отметили, что в обоих случаях виновниками ДТП стали водители, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам.