Свердловская область примет участие в российско-китайском проекте перекрестных годов сотрудничества

21:59 | 22.01.2018

Мероприятия Свердловской области войдут в план российско-китайского проекта перекрестных годов межрегионального сотрудничества. Речь идет о таких мероприятиях, как Российско-китайское ЭКСПО, научные и архивные конференции, Дни провинции Хэйлунцзян в Свердловской области, музыкальный фестиваль «Харбинское лето» и другое.



«События будут охватывать разные сферы сотрудничества: бизнес, культуру, образование. Такой подход к проведению мероприятий даст возможность контактировать специалистам самых разных областей. Безусловно, самое масштабное из них — Российско-китайское ЭКСПО, выставка федерального уровня. Возможность вывести наши региональные инициативы на межгосударственную площадку позволит Свердловской области привлечь к сотрудничеству другие субъекты Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов.



Большая часть мероприятий в этом году пройдет на территории Китая, а в 2019 году — в России.





Фото: fialan.ru