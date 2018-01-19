Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО презентовали в Тегеране

Российский Заявочный комитет ЭКСПО-2025 провел несколько презентаций в Тегеране.«Уверен, что прекрасное проведение Олимпиады в Сочи и отличная подготовка России к чемпионату мира по футболу станут существенным фактором при голосовании в ноябре», — отметил заместитель министра промышленности и торговли доктор Хоссейн Эсфахбоди.Также заместитель президента Торгово-промышленной палаты Ирана Моххамадрез Карбаси и президент ирано-российской совместной торговой палаты Асадола Асгяролади предложили развивать инвестиционное сотрудничество в рамках ЭКСПО.«Развитие совместных инвестиционных проектов между странами — это самый крепкий гвоздь в двусторонних отношениях, намного крепче, чем торговля», — сказал Асадола Асгяролади.Напомним, что в рамках ближневосточного турне представители Заявочного комитета посетили восемь стран: Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман, Катар и Иорданию.Всего до 30 марта российская делегация должна посетить 150 стран.