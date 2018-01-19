На Урале банкротят завод, основанный Петром I

17:29 | 22.01.2018

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление о признании банкротом ОАО «Алапаевский металлургический завод». Согласно данным картотеки, истец Михаил Дмитриев требует взыскать с предприятия баснословную сумму – 1 миллиард 191 миллион рублей. Дело еще не принято к производству.



Алапаевский металлургический завод был основан при Петре I в 1704 году и являлся одним из первенцев чугунолитейного производства на Урале.



До 2010 года ОАО «АМЗ» пребывало в плачевном состоянии. Бывшие собственники полностью остановили все производственные мощности. В 2011-м завод выкупила группа компаний «НОВАЭМ», которая инвестировала значительные средства в производство, восстанавливая цеха и реконструируя домны, но в 2014 году ситуация на заводе стала ухудшаться.



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