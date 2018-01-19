В Екатеринбурге закрыли аттракционы в ЦПКиО

17:15 | 22.01.2018

Из-за аномальных морозов администрация екатеринбургского ЦПКиО закрыла аттракционы и каток на 22–23 января. Об этом сообщил официальный сайт парка культуры.



Напомним, морозы на Среднем Урале ударили в минувшие выходные и продержатся, согласно прогнозам, до конца недели.



Фото: e1.ru