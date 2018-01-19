В аэропорту «Кольцово» у пассажира из Узбекистана изъяли пять килограмм хурмы

14:50 | 22.01.2018

В минувшие выходные на пассажирском терминале аэропорта «Кольцово» при проведении карантинного фитосанитарного контроля, в том числе досмотра багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Узбекистана, задержана подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска - 5 килограмм свежей хурмы.



Как сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, пассажир был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции»). Продукция уничтожена.



«Попались» на ввозе 1,1 кг грецких орехов и 1,4 кг лимонов и пассажиры из Таджикистана. Продукция также была изъята и уничтожена.



Всего же за период с 15 по 21 января в пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших их республик Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, предотвращен ввоз 28 кг запрещенной подкарантинной продукции, в том числе орехов, изюма, кураги и фруктов.