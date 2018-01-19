14:08 | 22.01.2018

В минувшую субботу в Каменске-Уральском мужчина ограбил ювелирный салон. Добычей злоумышленника стало золотое кольцо стоимостью 16 тысяч рублей. Грабителем оказался ранее судимый гражданин 1987 года рождения, который задержан сотрудниками уголовного розыска.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.