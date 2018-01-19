Дома поселка «Бухта Квинс» достроены, но передать их пайщикам мешает арест на землю

Дома коттеджного поселка «Бухта Квинс», строительство которых было приостановлено в 2013 году, полностью достроены, сообщается на официальной странице шансонье и бизнесмена, основателя проекта Александра Новикова. По его словам, получить свои квартиры пайщикам мешает незаконный арест на землю, наложенный следователем Окатьевым, и действия со стороны председателя кооператива «Бухта Квинс» Зили Булатовой, в отношении которой на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ.Напомним, что, по мнению следствия, Булатова, достоверно зная о принудительном исполнении судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с ПЖСК «Бухта Квинс» в пользу одного из пайщиков, в целях недопущения поступления денежных средств принимала активные меры, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда.Так, в обход арестованного судебным приставом-исполнителем счета ПЖСК «Бухта Квинс» Булатова принимала от членов кооператива денежные средства наличными, выдавая приходные кассовые ордера, а также направляла денежные средства ПЖСК на цели, не связанные с исполнением решения суда.